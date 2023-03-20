В России отметили большой вес Си Цзиньпина в продвижении переговоров по Украине

Политолог Ознобищев отметил большой вес Си Цзиньпина в продвижении переговоров по Украине

Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев в беседе с Ura.ru рассказал, что из всех стран Китай смог дальше всех продвинуть идею о переговорах о разрешении кризиса на Украине. По его словам, это происходит благодаря большому политическому весу председателя КНР Си Цзиньпина.

«Подвижки с переговорами намечаются в связи с позицией Китая. Это не удавалось другим посредникам», — заявил он.

Эксперт уточнил, что до Си Цзиньпина это не смогли сделать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что председатель КНР является сильным лидером, с которым будет считаться весь мир, добавив, что без Пекина будет крайне сложно добиться мирного разрешения конфликта на Украине.

Ознобищев отметил, что пока речь идет о продвижении не самих переговоров, а лишь идеи переговоров, однако пока все движется в позитивном ключе. Он пояснил, что в настоящее время Китай планирует провести переговоры сначала с Россией, а затем с Украиной, после чего будет понятны дальнейшие перспективы достижения мира.

Ранее Си Цзиньпин высказался о кризисе на Украине, отметив, что у сложных проблем нет простых решений. При этом он выразил уверенность в том, что данный вопрос можно решить путем равноправного диалога между сторонами конфликта.