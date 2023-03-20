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16:16, 21 марта 2023Наука и техника

Люди оказались не готовы принять способность животных к чувствам и эмоциям

Cognition: люди оказались неспособны принять чувства и эмоции животных

Фото: Caters News Agency / Globallookpress.com

Ученые из Школы психологии при Кентском университете выяснили, что люди оказались не готовы принять способность животных к чувствам и эмоциям. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognition.

Научные работы регулярно показывают признаки сложных умственных процессов у животных, которые когда-то считались присущими только людям. В частности, что животные могут испытывать эмоции, удовольствие и боль.

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Авторы провели серию экспериментов, в которых приняли участие более 2000 человек. Испытуемым иллюстрировали доказательства того, что животные обладают развитыми умственными, социальными или эмоциональными навыками, такими как эмпатия — возможность переживать чувства другого сородича. Большая часть участников исследования отнеслась к этому факту крайне скептически.

Напротив, люди, которым показывали информацию о том, что животные лишены этих способностей, восприняли эту информацию положительно и стали более убеждены в невозможности мышления или чувств животных.

Команда считает, что их работа иллюстрирует то, что люди психологически не готовы оценить животных такими, какими они являются, и соответствующим образом регулировать свое отношение к ним.

Ранее сотрудники Университета Гента в Бельгии вычислили молекулярные механизмы тревожности у собак. Согласно полученным данным, у таких питомцев нарушаются нейронные связи в мозгу.

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Елена Апазиди
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