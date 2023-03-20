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20:28, 20 марта 2023Ценности

Джулия Фокс опровергла слухи о приеме лекарства для диабетиков ради похудения

Модель Джулия Фокс опровергла слухи о приеме препарата Ozempic ради похудения

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс опровергла слухи о приеме лекарства для диабетиков ради похудения. Соответствующий материал появился на сайте издания Entertainment Tonight.

По словам знаменитости, в сети распространилось мнение о том, она принимает для поддержания стройности медицинские препараты, в том числе Ozempic. «Все эти люди говорят, что я принимаю средства для похудения… Люди говорят, что я принимаю Ozempic или как там это называется. Нет, и у меня никогда его не было», — заявила она.

При этом она отметила, что в данном препарате нуждаются люди, страдающие сахарным диабетом. «Я бы никогда этого не сделала. Есть диабетики, которым это нужно», — высказалась манекенщица.

В феврале Джулия Фокс призналась в проведении пластических операций. Знаменитость рассказала, что делала липосакцию, при этом не уточнила части тела, из которых удаляли жировые отложения. Кроме того, по словам телезвезды, она прибегла к инъекциям ботокса, чтобы избавиться от возрастных изменений на коже, а именно морщин на лице.

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Мария Винар
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