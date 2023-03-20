Газпромбанк создаст свое ценовое агентство

«Ведомости»: Газпромбанк создаст агентство для расчета индексов цен на товары экспорта

В Газпромбанке появится подразделение, которое будет формировать индексы цен на товары российского экспорта по международным стандартам. Об этом стало известно «Ведомостям». Информацию подтвердил представитель банка.

Рассчитывать цены будут на основе собранной информации о рыночных сделках — так же, как делают мировые ценовые агентства. По словам источника, номенклатура товаров будет строиться в соответствии со спросом участников рынков. Сейчас индексы рассчитываются по углю, метанолу, ставкам на полувагоны, а впоследствии номенклатура будет расширена на все товары российского экспорта.

На бенчмарки государство ориентируется при расчете размера дисконтов на сырьевые товары — например, нефть, уголь, руда и другие. Представитель Газпромбанка объяснил, что необходимость создания собственных индексов обусловлена тем, что при учитывании в контрактах эталонов других стран появляются риски дополнительных дисконтов к цене. Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян отметил, что международные бенчмарки больше не актуальны из-за изменения географии поставок и ограничений в предоставлении информации.

Репрезентативные индексы также нужны финансовым институтам, добавил представитель Газпромбанка. Организации с их помощью оценивают инвестиционные возможности и риски. Кроме того, индексы требуются правительству для перерасчета налогов для добывающих отраслей, в частности, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также налога на сверхдоход, экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и сжиженный углеводородный газ.

Сейчас для вычисления средней цены российской экспортной нефти используются котировки независимого ценового агентства Argus. Однако, когда после вступления в силу западных санкций параметр опустился на уровень 50 долларов за баррель, хотя в бюджете запланированы нефтяные доходы из расчета 70,1 доллара за баррель, опираться решили на другой параметр. Так, с апреля в силу вступает правило о максимальном дисконте по отношению к Brent, так что при продаже нефти дешевле компания должна будет заплатить налоги как при цене выше. Вначале размер максимальной скидки составит 34 доллара за баррель, но к июлю он упадет до 25 долларов.