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06:41, 20 марта 2023Бывший СССР

Депутат от партии «Слуга народа» стал участником ДТП со смертельным исходом

Украинский депутат партии «Слуга народа» Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом

Фото: Unsplash.com

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Владимир Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом, об этом об этом он написал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Парламентарий рассказал, что авария закончилась трагедией, другого участника врачи не смогли спасти. Он заявил, что прошел тесты на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы, и выразил готовность участвовать в процессуальных и следственных действиях.

Депутат также выразил соболезнования семье погибшего автомобилиста и пообещал оказать родным всю возможную поддержку. Подробностей ДТП Гевко не раскрыл.

В декабре в Свердловской области погиб в ДТП в районе Нижней Туры заместитель председателя думы Ивделя Федор Суслов. Он скончался в результате аварии с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

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Марина Совина
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