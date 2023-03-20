Депутат от партии «Слуга народа» стал участником ДТП со смертельным исходом

Украинский депутат партии «Слуга народа» Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Владимир Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом, об этом об этом он написал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Парламентарий рассказал, что авария закончилась трагедией, другого участника врачи не смогли спасти. Он заявил, что прошел тесты на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы, и выразил готовность участвовать в процессуальных и следственных действиях.

Депутат также выразил соболезнования семье погибшего автомобилиста и пообещал оказать родным всю возможную поддержку. Подробностей ДТП Гевко не раскрыл.

В декабре в Свердловской области погиб в ДТП в районе Нижней Туры заместитель председателя думы Ивделя Федор Суслов. Он скончался в результате аварии с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

