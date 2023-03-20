В Турции во много раз выросло количество российских фирм

TEPAV: число фирм с российским участием в Турции выросло в 7,7 раза за один год

В минувшем году в Турции открылось 1363 новых фирмы с российским участием, что в 7,7 раз больше, чем в 2021-м. Такие данные представил фонд исследований экономической политики Турецкой республики (TEPAV).

В целом количество компаний с иностранным капиталом в Турции за год выросло в полтора раза, а приток инвестиций в турецкую экономику увеличился на 17 процентов, до восьми миллиардов долларов. Большая часть из них пришлась на недвижимость, остальные сферы получили только 1,8 миллиарда. Активнее всего в Турцию инвестировали Испания, Нидерланды и Швейцария.

Россияне также многократно увеличили скупку жилья в Турции. Всего они приобрели более 16 тысяч объектов (первое место среди всех иностранцев), что составляет четвертую часть всех продаж и превышает показатель прошлого года в три раза.

По количеству фирм следом за Россией идут Иран, Ирак, Египет, Сирия и Иордания. Большая часть компаний с иностранным капиталом находятся в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что турецкие власти распространили среди торговых компаний список товаров, транзит которых запрещен в Россию в связи с санкциями западных стран. В прошлом году Турция была одним из главных хабов для поставки товаров в рамках параллельного импорта.