Американский ветеран напомнил о вторжении США в Ирак на фоне критики России

Американский ветеран ВМФ Пособец напомнил критикам России о вторжении США в Ирак

Ветеран Военно-морского флота США, американский активист Джек Пособец в ироничной манере напомнил, что Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, однако при этом многие хотят выставить в дурном свете Россию из-за спецоперации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Пособец разместил на своей странице видео бомбардировки Ирака в 2003 году. «Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме», — сыронизировал он, подписывая публикацию.

В комментариях высказалась американская журналистка Кэндис Оуэнс, которая поддержала настрой активиста. «Да брось, Джек. Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских», — написала она.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Западу стоит вспомнить о незаконных действиях США в других странах, в частности в Ираке, прежде чем осуждать Россию за спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что каждый, совершивший военное преступление, должен быть привлечен к ответственности.

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на попытку Запада помешать обсуждению в Совете безопасности годовщины вторжения США в Ирак. Он обратил внимание на то, что для этих целей представители западных делегаций использовали «грязные процедурные приемы» и настаивали на том, что сначала должен состояться брифинг по КНДР.