Небензя указал на попытку Запада помешать обсуждению вторжения США в Ирак

Небензя заявил, что Запад пытался помешать обсуждению в СБ ООН вторжения США в Ирак

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на попытку Запада помешать обсуждению в Совете Безопасности годовщины вторжения США в Ирак. Его слова передает ТАСС.

В частности, Небензя обратил внимание, что для этих целей представители западных делегаций использовали «грязные процедурные приемы» и настаивали на том, что сначала должен состояться брифинг по КНДР. «Таким образом они, очевидно, старались размыть эффект от нашего обсуждения, ведь при таком сценарии оно наложилось бы на обеденный перерыв», — добавил он.

20 марта исполняется 20 лет со дня вторжения США в Ирак под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения. Эти действия происходили без получения санкции Совета Безопасности ООН. Россия, в частности, выступила против ее проведения.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Западу стоит вспомнить о незаконных действиях США в других странах, в частности в Ираке, прежде чем осуждать Россию за спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что каждый совершивший военное преступление должен быть привлечен к ответственности.