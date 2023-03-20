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09:16, 20 марта 2023Мир

Премьер Японии решил убедить Индию отвернуться от России

Bloomberg: премьер Японии Кисида решил убедить Индию принять жесткие меры против России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил убедить Индию отвернуться от России и принять жесткие меры против Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что японский лидер обратится к Индии за помощью в создании более широкой и сильной коалиции во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. По словам японского чиновника, Кисида намерен «лучше понять позицию Индии как развивающейся страны». В Нью-Дели отказались комментировать стремление Токио найти общий язык в отношении России.

В то время как Индия находится в военном противостоянии с Китаем вдоль спорной границы в Гималаях, Япония столкнулась с Китаем в вопросах права собственности на острова в Восточно-Китайском море. Токио и Нью-Дели обеспокоены напористостью Пекина в регионе и углубляют свои оборонные и стратегические отношения.

Ранее Моди заявил, что «Группа двадцати» (G20) не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам. Политик признал провал G20 в урегулировании глобальной напряженности.

В преддверии саммита стран «Большой двадцатки» представители России, Индии и Китая попытались прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию на Украине в официальных документах, однако так и не пришли к согласию. Это вынудило Индию опубликовать резюме председателя саммита вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай при этом отказались от формулировки «война».

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Анжелика Бережная
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