Глава Чечни Кадыров показал зачистку жилого сектора в зоне СВО чеченскими омоновцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал зачистку жилого сектора в зоне специальной военной операции (СВО) чеченскими омоновцами. Кадры он опубликовал в своем Telegram.

«В ходе последних оперативных мероприятий омоновцы зачистили крупный жилой сектор в одном из освобожденных населенных пунктов», — сообщил Кадыров. В результате было разминировано несколько домовладений, а также обнаружены схроны с боеприпасами и учебные пособия по диверсионно-подрывной работе, добавил он.

В марте Рамзан Кадыров показал боевые трофеи из зоны проведения специальной военной операции (СВО), которые российские военные отобрали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и украинский ПЗРК «Игла». Он поблагодарил Североатлантический альянс за предоставление вооружений и отметил, что их интересно держать в руках и изучать.