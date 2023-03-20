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11:38, 20 марта 2023Мир

МИД КНР призвал МУС уважать юридический иммунитет глав государств

МИД КНР призвал решивший арестовать Путина МУС уважать иммунитет глав государств

Фото: Thomas Peter / Reuters

МИД КНР призвал решивший «арестовать» президента России Владимира Путина Международный уголовный суд (МУС) уважать юридический иммунитет глав государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД Ван Вэньбина.

«МУС стоит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, уважать юридический иммунитет, которым обладает глава государства в соответствии с международным законодательством», — указали в министерстве.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.

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Виктория Кондратьева
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