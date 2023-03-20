Сообщение об объявлениях с отравленными конфетами оказалось недостоверным

Информация об объявлениях с отравленными конфетами в Омске не подтвердилась

Сообщение о том, что в Омске начали появляться объявления с приклеенными к ним отравленными конфетами, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в мессенджерах и соцсетях в середине марта. Одна из них появилась на странице пользователя под именем Александр Сиркин в соцсети «Одноклассники» 14 марта.

В публикации сообщалось, что на дверях подъездов в Омске начали появляться некие объявления с надписью «Возьми конфетку», к которым приклеены сладости. При этом автор поста утверждал, что в таких конфетах содержится смертельная доза наркотических средств. На опубликованной фотографии якобы было запечатлено одно из таких объявлений. При этом, где и когда именно был сделан снимок, не указывалось.

Сообщения о появлении объявлений с отравленными конфетами начали распространяться в сети еще в 2014 году. Изначально речь в них шла о Якутии, однако в последующие годы начали появляться публикации, в которых упоминались и другие регионы России. Так, в 2019 году в соцсетях и мессенджерах уже распространялись сообщения о сладостях с ядом, якобы обнаруженных с Омске. При этом в управлении МВД по Омской области на своей странице во «ВКонтакте» данную информацию тогда назвали фейком.

МВД РФ в 2017 году также сообщало ТАСС, что в стране не было зафиксировано случаев распространения наркотиков в жвачках и конфетах, информация о которых появлялась в соцсетях. В министерстве отмечали, что сообщения об отравленных сладостях активно распространялись в Интернете и в 2014-2016 годах, однако в ходе проверок никакого подтверждения им найдено не было.

Публикация с опровержением сообщений о конфетах с ядом или наркотиками также неоднократно появлялись в региональных СМИ (1, 2, 3, 4).

Публикация не получила распространения в СМИ. В то же время сообщения о сладостях с наркотиками размещали на своих страницах пользователи соцсетей (1, 2).