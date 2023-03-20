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17:59, 20 марта 2023Культура

Сыгравший Михаила «Горшка» Горшенева актер рассказал о работе дворником

Сыгравший Михаила «Горшка» Горшенева Константин Плотников рассказал о работе дворником

Кадр: сериал «Король и Шут»

Актер Константин Плотников, который исполнил роль лидера коллектива «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенева, рассказал подробности о работе дворником. Его слова приводит KP.RU.

«Я действительно работаю дворником и делаю это уже более трех лет. В рабочем процессе я нахожу для себя возможность побыть наедине с самим собой, поразмышлять и даже что-то сочинить», — сказал артист, отметив, что именно во время работы он практически целиком создал свой моноспектакль «Мир не идеален».

Плотников также заявил, что идея проекта «Двор в чистоте» пришла к нему во время съемок в «Короле и Шуте». По сюжету мини-сериала его герой по имени Леха размышляет о профессии дворника вместе с коллегой.

Ранее сообщалось, что актеру повысили зарплату за уборку двора после премьеры сериала-байопика.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта. Одним из продюсеров проекта является второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. В первый день показа шоу «Король и Шут» установило рекорд в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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Варвара Кошечкина
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