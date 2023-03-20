Украина обстреляла из минометов российское село в приграничном регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле ВСУ села Курковичи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Курковичи Стародубского муниципального района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены два жилых домовладения, а также нарушено энергоснабжение на территории населенного пункта. На месте работают оперативные службы.

Накануне Богомаз заявил, что в Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных с Украиной территориях. Он также рассказал, что посетил несколько уже построенных блокпостов, на которых в ближайшее время начнут службу сотрудники МВД и Росгвардии.

Кроме того, 9 февраля губернатор региона сообщал, что в Брянской области завершили укрепление государственной границы. По словам Богомаза, работа по строительству защитных сооружений получила высокую оценку командования Вооруженных сил России.