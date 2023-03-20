Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 20 марта 2023Ценности

18-летняя дочь Хайди Клум показала откровенное фото в бюстгальтере

18-летняя дочь модели Хайди Клум Лени Клум показала фигуру в бюстгальтере и джинсах

Фото: @ash_kholm

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) визажистки Эш Кей Холм.

На снимке 18-летняя манекенщица показала фигуру, повернувшись боком к камере. Она позировала в нюдовом бюстгальтере со спущенными лямками и джинсах с массивным ремнем. При этом девушка распустила волосы и прикрыла грудь ладонями.

Пользователи сети оценили внешний вид дочери звезды, сделав ей комплименты в комментариях. «Моя новая любимица», «Прекрасно выглядит», «Такая красавица», «Очень естественно и женственно. Мне нравится», — отметили юзеры.

Ранее в марте Лени Клум снялась в откровенных образах для американского журнала о моде и культуре Flaunt. 18-летняя манекенщица сменила несколько нарядов, среди которых комбинация укороченного черного топа с воротом и колготок в сетку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях
В Германии допустил восстановление экономических отношений с Россией
18-летняя дочь Хайди Клум показала откровенное фото в бюстгальтере
Ким Чен Ын заявил о необходимости быть готовыми к применению ядерного оружия
В Чехии заявили об одной попытке контрнаступления для ВСУ
В Госдуме предостерегли Польшу от начала новой мировой войны
Путин рассказал о сделке века
В посольстве Польши прокомментировали слова посла о конфликте с Россией
Семенович показала фото в купальнике и призналась в семи лишних килограммах
Путин поприветствовал готовность КНР помочь в урегулировании кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.