Появилось видео из семикомнатного люкса Си Цзиньпина в Москве

NEWS.ru опубликовало видео семикомнатного люкса лидера КНР Си Цзиньпина в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву, остановился в пятизвездочной гостинице Soluxe Hotel на северо-востоке столицы. Видео из номера китайского лидера публикует NEWS.ru.

По информации издания, Си Цзиньпин проживает в отеле на территории китайского делового центра «Парк Хуамин» в семикомнатном люксе, площадь которого составляет 373 квадратных метра. Внутри апартаментов есть турецкий хаммам и джакузи, а на полках в номере расставлены книги на русском и китайском языках. Уточняется, что у председателя КНР и его жены «раздельные спальни, она играет ему на фортепиано».

Как рассказал NEWS.ru осведомленный источник, месяц назад отель выписал из Китая повара, который должен готовить для высокопоставленных гостей.

В понедельник, 20 марта, в Кремле состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. После переговоров в формате тет-а-тет главы государств должны продолжить общение за ужином.

Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам визита стороны должны подписать важные двусторонние документы.