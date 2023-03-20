Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 20 марта 2023Россия

В московском вузе объяснили вручение повесток студентам при получении диплома

РБК: в Московском авиационном институте объяснили вручение повесток студентам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московском авиационном институте (МАИ) объяснили вручение повесток студентам при получении диплома. Комментарий вуза приводит РБК.

До этого в одном из Telegram-каналов появились сведения о том, что в МАИ студентов заставляют подписывать повестки в военкомат, чтобы получить свои дипломы. Один молодой человек, который ходил в военкомат, утверждал, что там ему предложили пройти службу по контракту.

Представители МАИ заявили РБК, что повестки получили трое студентов, которые проходили обучение по программе целевой подготовки кадровых офицеров в рамках договора с Минобороны. В столичном вузе пояснили, что летом 2022 года молодые люди отказались прибыть на военные сборы и написали рапорты о нежелании продолжить обучение.

«Студенты продолжили обучение по гражданской специальности в институте №12 МАИ. После защиты диплома по окончании обучения у студентов завершились сроки отсрочки от призыва», — отметили в вузе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС
Назван выбранный Си Цзиньпином при визите в Москву отель
Оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков с миллионами поддельных рублей
Путин назвал ключевое направление работы противников России
В московском вузе объяснили вручение повесток студентам при получении диплома
Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины для наступления ВСУ
Акции крупнейшего банка Швейцарии обвалились после покупки Credit Suisse
В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином
The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами
Описана роль Китая в урегулировании украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.