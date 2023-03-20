В московском вузе объяснили вручение повесток студентам при получении диплома

РБК: в Московском авиационном институте объяснили вручение повесток студентам

В Московском авиационном институте (МАИ) объяснили вручение повесток студентам при получении диплома. Комментарий вуза приводит РБК.

До этого в одном из Telegram-каналов появились сведения о том, что в МАИ студентов заставляют подписывать повестки в военкомат, чтобы получить свои дипломы. Один молодой человек, который ходил в военкомат, утверждал, что там ему предложили пройти службу по контракту.

Представители МАИ заявили РБК, что повестки получили трое студентов, которые проходили обучение по программе целевой подготовки кадровых офицеров в рамках договора с Минобороны. В столичном вузе пояснили, что летом 2022 года молодые люди отказались прибыть на военные сборы и написали рапорты о нежелании продолжить обучение.

«Студенты продолжили обучение по гражданской специальности в институте №12 МАИ. После защиты диплома по окончании обучения у студентов завершились сроки отсрочки от призыва», — отметили в вузе.