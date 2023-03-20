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18:59, 20 марта 2023Россия

Российский школьник прокатился на мопеде с двигателем от бензопилы и попал в ДТП

Под Нижним Тагилом школьник прокатился на мопеде с двигателем от бензопилы и попал в ДТП

Фото: ГИБДД МВД России

В Свердловской области ребенок прокатился на самодельном мопеде и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram.

Инцидент произошел в поселке Петрокаменское под Нижним Тагилом. 11-летний школьник приехал на выходные к отцу и стал помогать ему с ремонтом машины. Когда мужчина отошел в магазин, мальчик решил прокатиться на мопеде, к которому был приделан двигатель от бензопилы.

Ребенок не стал надевать на голову шлем и выехал на дорогу, где столкнулся с легковым автомобилем. Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

После случившегося мальчик обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги.

Ранее сообщалось, что в Казани школьник угнал автомобиль подруги своей матери и попал в ДТП. Мальчик решил сознаться в содеянном и попросил прохожих вызвать полицию.

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Варвара Родикова
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