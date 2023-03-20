Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 20 марта 2023Ценности

Moschino лишился креативного директора

Американский модельер Джереми Скотт лишился поста креативного директора бренда Moschino

Фото: Dave Rushen / Globallookpress.com

Американский модельер Джереми Скотт лишился поста креативного директора модного дома Moschino. Об этом сообщает издание WWD.

Известно, что дизайнер проработал в данной должности десять лет. По его словам, он гордится тем, какое наследие оставляет компании после себя.

В свою очередь, председатель Aeffe, дочерней компании Moschino, Массимо Ферретти поблагодарил Скотта за активное сотрудничество. «Мне повезло, что у меня была возможность работать с творческой силой, которой является Джереми Скотт. Я хотел бы поблагодарить его за его десятилетнюю приверженность наследию Дома Франко Москино и за создание яркого и радостного видения, которое навсегда останется частью истории Moschino», — заявил он.

Как отмечается, официальное заявление ожидается в ближайшее время.

Джереми Скотт стал креативным директором бренда Moschino в октябре 2013 года. Ранее он также работал со спортивным брендом одежды и обуви Adidas.

В ноябре 2022 года сообщалось, что итальянский дизайнер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора модного дома Gucci. Руководство вознамерилось кардинально сменить «вектор развития» люксового бренда в сфере дизайна, однако 49-летний Микеле не смог удовлетворить эти требования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле
Жительница Мариуполя заявила об угрозах ее семье после встречи с Путиным
Volkswagen попросит одобрения на продажу завода в России
В Подмосковье учительница пожаловалась Кадырову на угрозы родителей школьника
Moschino лишился креативного директора
Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине
В российском городе жильцы обязали застройщика решить проблему с холодным жильем
Пенсионерка сломала руку в российской больнице
Пентагон выбрал австралийскую компанию для создания гиперзвукового самолета
Лавров оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.