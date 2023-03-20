Россия указала на отсутствие правового значения ордера МУС на «арест» Путина

Посол Бацан-Харченко: ордер МУС в Гааге на «арест» Путина не имеет правового значения

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой не имеет правового значения. На его отсутствие указал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

«Это никакое не решение. Тем самым так называемый МУС показал свою полную политизацию и то, что он не имеет никакой ценности», — высказался дипломат. Он назвал обвинение в адрес российских политиков смешным, глупым и находящимся вне разумного размышления.

Посол выступил перед ведущими юристами Сербии по международному праву. «Мы не члены этой так называемой структуры, для нас что-то, что они там решают, пишут, подписывают, называют решением, не существует, не имеет никакого правового значения и не вызывает последствий», — резюмировал он.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.