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11:29, 20 марта 2023Из жизни

Медсестра узнала разыскиваемого преступника по татуировкам и сдала его в полицию

CTV News: полиция арестовала находившегося в розыске пациента по наводке медсестры

Фото: Doug Ives / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, задержали пациента больницы, после того как медсестра опознала в нем разыскиваемого преступника и сдала его сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает CTV News.

Находившийся в розыске 31-летний Майкл Стаматакос обратился в больницу святого Иосифа за медицинской помощью, но медсестра узнала его и вызвала полицию. Его выдали многочисленные татуировки на лице.

Полицейские арестовали Стаматакоса по наводке медсестры и вернули его в тюрьму. «Он знал, что его арестуют, когда он появится в больнице», — отметил представитель отдела полиции Онтарио по борьбе с рецидивистами и контролю за условно-досрочно освобожденными Стивен Сермет.

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Стаматакос нарушил условия досрочного освобождения во время отбывания двухлетнего тюремного срока за поджог с причинением ущерба имуществу. Кроме того, ему были предъявлены обвинения в безрассудном управлении автомобилем и попытке скрыться от сотрудника правоохранительных органов, угрозах убийством и причинением вреда здоровью и хранении наркотиков.

На правой щеке мужчины изображены сердце и слеза со следами от стежков, на правой икре и руках — различные надписи, в том числе «Этот мир мой» (The world is mine).

Ранее сообщалось, что в городе Уильямсберг, штат Кентукки, США, ребенок сдал полиции прятавшуюся в доме преступницу, о которой умолчали взрослые. Мальчик рассказал полицейским, что женщина, которую они ищут, прячется в комнате рядом с санузлом.

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Алиса Дмитриева
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