Fox 4 News: в США мальчик рассказал полиции о прятавшейся в доме преступнице

В городе Уильямсберг, штат Кентукки, США, ребенок сдал полиции прятавшуюся в доме преступницу, о которой умолчали взрослые. Об этом сообщает Fox 4 News.

Полиция разыскивала 45-летнюю женщину по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе связанных с наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов вошли в частный дом по ордеру на обыск.

Никто из находившихся в помещении взрослых не сообщил им, находится ли в доме подозреваемая. Тогда маленький ребенок, который находился в доме в гостях, встал, упер руки в бока и заявил: «Хорошо быть честным. Мы не должны лгать». После этого мальчик рассказал полицейским, что женщина, которую они ищут, прячется в комнате рядом с санузлом. Преступницу арестовали за хранение наркотиков.

В полиции пояснили, что ребенок находился в гостях, и ему не угрожала опасность. «Он был здоров, умен, и никто его не обижал. Просто он оказался в неправильном месте в неправильное время», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка из города Мемфис, штат Теннесси, США, спасла семью из разрушительного пожара после того, как кто-то поджег их автомобиль. Она поняла, что что-то не так, и начала будить всех в доме.