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06:22, 20 марта 2023Россия

В «Справедливой России» заявили о неизбежном объединении с другой партией

Лидер «Справедливой России» Миронов заявил о неизбежном объединении с КПРФ в будущем
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в интервью РИА Новости рассказал о неизбежном объединении с Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ) в будущем. Однако он отметил, что это состоится не при нынешнем руководстве коммунистов.

«Переговоры — очно или заочно, публично и не публично — ведутся постоянно. О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите», — заявил политик.

По его словам, объединение двух партий является неизбежным, но это вряд ли случится при нынешнем руководстве КПРФ. Миронов подчеркнул, что у обоих партий имеются весьма схожие идеологические платформы, за счет чего и продвигается идея об их объединении.

Летом 2022 года сообщалось, что глава КПРФ Геннадий Зюганов согласился на объединение с СРЗП. По словам Зюганова, он готов «попробовать» объединиться при выполнении «Справедливой Россией» одного условия — соблюдения программы КПРФ. Он также отметил, что в КПРФ готовы выслушать предложения СРЗП по программе партии.

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Марина Совина
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