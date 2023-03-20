Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:40, 20 марта 2023Россия

Пенсионерка сломала руку в российской больнице

В Свердловской области пенсионерка сломала руку в городской больнице

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Свердловской области пенсионерка получила перелом руки во время плановой диспансеризации. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает e1.ru.

Инцидент произошел в городской больнице Ревды. Пожилая россиянка споткнулась о высокий металлический порог и упала.

«Меня отправили сделать флюорографию. В больнице идет ремонт. Для этого нужно было выйти из здания и пройти до приемного покоя. Когда я открыла дверь, я запнулась за порог и потеряла равновесие. На месте сотрудников медучреждения я бы как-то обозначила этот опасный порог», — рассказала женщина.

В медучреждении оперативно сделали снимок, по которому диагностировали перелом. Также пенсионерка получила синяки и ссадины.

Ранее в Якутске пожилая женщина поскользнулась на замерзших фекалиях, упала и сломала руку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле
Жительница Мариуполя заявила об угрозах ее семье после встречи с Путиным
Volkswagen попросит одобрения на продажу завода в России
В Подмосковье учительница пожаловалась Кадырову на угрозы родителей школьника
Moschino лишился креативного директора
Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине
В российском городе жильцы обязали застройщика решить проблему с холодным жильем
Пенсионерка сломала руку в российской больнице
Пентагон выбрал австралийскую компанию для создания гиперзвукового самолета
Лавров оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.