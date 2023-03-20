Пенсионерка сломала руку в российской больнице

В Свердловской области пенсионерка сломала руку в городской больнице

В Свердловской области пенсионерка получила перелом руки во время плановой диспансеризации. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает e1.ru.

Инцидент произошел в городской больнице Ревды. Пожилая россиянка споткнулась о высокий металлический порог и упала.

«Меня отправили сделать флюорографию. В больнице идет ремонт. Для этого нужно было выйти из здания и пройти до приемного покоя. Когда я открыла дверь, я запнулась за порог и потеряла равновесие. На месте сотрудников медучреждения я бы как-то обозначила этот опасный порог», — рассказала женщина.

В медучреждении оперативно сделали снимок, по которому диагностировали перелом. Также пенсионерка получила синяки и ссадины.

Ранее в Якутске пожилая женщина поскользнулась на замерзших фекалиях, упала и сломала руку.