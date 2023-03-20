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09:38, 20 марта 2023Россия

В больнице Петербурга пациент вытрезвителя поджег вещи и попал на видео

В Мариинской больнице Петербурга пациент вытрезвителя поджег вещи и попал на видео

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга пациент вытрезвителя поджег свои вещи в закрытой палате. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как поджигатель стоит рядом с разгорающимся пламенем. Поначалу огонь не распространяется, но через некоторое время площадь пожара начинает увеличиваться, все помещение заволакивает дымом. В момент пожара в вытрезвителе находился еще один человек, который тогда спал.

По данным авторов канала, мужчина в психосоматическом изоляторе после поджога вещей не позвал никого на помощь. Никто не пострадал, возгорание ликвидировали.

Ранее в Москве загорелась детская психбольница. Из здания эвакуировали 25 человек, никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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