Мощный пожар в магазине под Петербургом попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в магазине под Петербургом

Крупный пожар произошел в магазине пиломатериалов на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

На видео попали огромные клубы дыма, поднимающиеся над зданием.

По данным 78.ru, возгорание случилось в здании на Заневском посту, 1 в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области. На место прибыли спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

10 марта пожар начался на стройке в подмосковном поселке Развилка. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.