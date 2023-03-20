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12:24, 20 марта 2023Россия

Мощный пожар в магазине под Петербургом попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в магазине под Петербургом
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошел в магазине пиломатериалов на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

На видео попали огромные клубы дыма, поднимающиеся над зданием.

По данным 78.ru, возгорание случилось в здании на Заневском посту, 1 в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области. На место прибыли спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

10 марта пожар начался на стройке в подмосковном поселке Развилка. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Евгения Куликова
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