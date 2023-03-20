В СНБО назвали фантастикой украинский след в подрыве «Северных потоков»

Секретарь СНБО Данилов отверг участие украинских олигархов в подрыве «Северных потоков»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг и назвал фантастикой версию об участии украинских олигархов в подрыве «Северных потоков», передает РИА Новости

«Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощенная ситуация, когда олигарх решил подорвать "[Северные] потоки", это ближе к фантастике», — сказал Данилов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «детским лепетом» предположения о причастности украинских олигархов к взрыву. Также дипломат заявил, что «украинский след» должен вызывать вопросы в первую очередь в Германии.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что западные спецслужбы, которые расследуют инциденты на «Северных потоках», изучают их связь с украинским олигархом.

Немецкая газета Zeit написала, что следы атаки на трубопроводы ведут на Украину, а операция проводилась на яхте, арендованной у компании, принадлежащей двум украинским бизнесменам.