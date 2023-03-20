Беглов объяснил раздачу повесток жителям Петербурга

Губернатор Петербурга Беглов объяснил уточнением данных выдачу повесток жителям

Выдача повесток жителям Санкт-Петербурга необходима для уточнения персональных данных военнообязанных. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Сегодня очень важно правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город. Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных», — сказал градоначальник.

Беглов отметил, что не все офицеры, сержанты и рядовые запаса сообщали об изменениях, которые произошли в их семейном положении, образовании, а также о сменах мест работы и переездах. В связи с этим требуется восполнить пробелы в информации. Кроме того, губернатор порекомендовал при получении повестки выполнять требования, изложенные в документе, а также уведомлять работодателя о ее получении.

Санкт-Петербург не первый субъект России, где начали раздачу повесток для уточнения персональных данных. Так, аналогичные меры предприняли в Липецкой области. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.

Кроме того, военный комиссариат Пензенской области ранее сообщил о раздаче повесток. Там добавили о проведении плановых мероприятий, в которые будут входить военные сборы по военно-учетным специальностям. О раздаче повесток отчитались и в Воронежской области.