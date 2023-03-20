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15:02, 20 марта 2023Россия

Путин назвал ключевое направление работы противников России

На коллегии МВД Путин призвал пресекать попытки противников России раскачать общество

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Президент Владимир Путин назвал попытки раскачать Россию изнутри одним из ключевых направлений деятельности противников страны. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии МВД, видеозапись его выступления опубликована на сайте Кремля.

Президент призвал «жестко пресекать» любые попытки противников России повлиять на ситуацию внутри страны. По его словам, очевидно, что это одно из ключевых направлений их работы. «Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников — мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи, раскачать общество изнутри», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в этом плане перед полицией стоят серьезные задачи. При этом Путин подчеркнул, что «начинать нужно с себя», не допуская несправедливости и нарушения законных прав граждан России.

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Константин Лысяков
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