Путин напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия

Путин заявил, что РФ имеет гиперзвуковое оружие, но фактически не применяет его в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» напомнил о наличии у государства гиперзвукового оружия и иных современных систем. Он указал, что фактически Москва не применяет его в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Журналист спросил российского лидера о том, что возможно был смысл начать операцию по защите населения Донбасса еще в 2014 году.

Путин указал, что речь шла о подготовке России к более серьезным действиям, чем во время Крымской весны, в том числе на повестке дня были вопросы импортозамещения, укрепления финансовой системы и разработки современных вооружений.

Глава государства отметил, что в настоящее время, несмотря на ожидания противника, финансовая система продолжает работать, банки наращивают возможности, экономика не рухнула, однако с такой уверенность нельзя говорить о том, что было бы в 2014 году.

«Ну и наконец — нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития cухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть», — подчеркнул Путин, добавив, что в период Крымской весны ничего подобного не было.

Ранее российский лидер анонсировал, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.