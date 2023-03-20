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16:52, 20 марта 2023Мир

Путин заявил Си Цзиньпину об ознакомлении с планом Китая по ситуации на Украине

Путин заявил Си Цзиньпину о готовности РФ обсудить мирный план КНР по конфликту на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», — высказался глава российского государства. Он выразил уверенность в том, что власти КНР в своих инициативах руководствуются принципами справедливости и соблюдения международного права.

Ранее Bloomberg писало, что визит Си Цзиньпина в Москву говорит о поддержке Пекином курса Путина по ситуации на Украине. Отмечалось, что это снижает его шансы выступить посредником между Москвой и Киевом для завершения украинского конфликта.

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Виктория Кондратьева
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