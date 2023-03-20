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14:17, 20 марта 2023Россия

Российский электромонтер разбился во время ремонтных работ

В Омске 40-летний электромонтер во время ремонтных работ упал с высоты пять метров и погиб

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Омске в троллейбусном депо во время ремонтных работ погиб электромонтер. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 40-летний мужчина разбился, упав с высоты пять метров — он находился на площадке автоподъемника и упал из-за обрыва электропровода. Его госпитализировали, но он умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее на сельхозпредприятии в селе Левые Ламки Тамбовской области двоих рабочих засыпало зерном, они погибли.

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Анастасия Шейкина
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