Мужчина проглотил 56 бритвенных лезвий и попал на операционный стол

Проглотившего 56 бритвенных лезвий индийца оперировали больше трех часов

В индийском штате Раджастхан мужчина проглотил 56 бритвенных лезвий. Как сообщает Hindustan Times, хирурги оперировали индийца больше трех часов.

26-летний Яшпал Сингх попал на операционный стол после жалоб на боли в животе и рвоту с кровью. Врачи выяснили, что причина опасных симптомов заключается в том, что мужчина проглотил 56 бритвенных лезвий.

Мужчина жил с четырьмя друзьями и рассказал им о своем поступке, после чего они сразу отвезли соседа в госпиталь. УЗИ показало, что лезвия застряли у индийца в желудке. После проведения гастроскопии врачи приняли решение о срочной операции.

У группы хирургов из семи человек ушло больше трех часов на то, чтобы извлечь все лезвия. Медики обнаружили многочисленные порезы в желудке и других органах пищеварения.

Сингх разделил лезвия и съел три пачки, обернув их в пластиковую упаковку, чтобы избежать боли при глотании. Однако желудочный сок повредил пластик, и острый метал начал резать стенки желудка, что вызвало внутреннее кровотечение, повлекшее за собой рвоту.

По мнению врачей, Сингх страдает от тревожности и депрессии. Родные мужчины были шокированы произошедшим и сообщили, что не знают о причинах такого поведения. Сам пострадавший пока не давал комментариев в связи с инцидентом. В настоящий момент его состояние стабильно.

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