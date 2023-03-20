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14:21, 20 марта 2023Силовые структуры

Российский депутат до смерти избил изрезавшего его ножом тестя-пенсионера

В Приморском крае депутат до смерти избил напавшего на него с ножом 71-летнего тестя

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Приморском крае депутат Пожарского муниципального округа убил своего 71-летнего тестя. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 18 марта в селе Красный Яр фигурант поссорился с родственником. Тогда пенсионер напал на зятя с ножом и нанес два удара. Чиновник стал бить оппонента, сломав ребра и кости лица. Избитого пожилого человека госпитализировали, однако он скончался через сутки.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Астрахани дали 9,5 года мужчине, зарезавшему младшего брата за просьбу помогать матери.

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Екатерина Власова
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