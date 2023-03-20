В Раде заявили о решении арестовать активы Ротенберга на Украине

Депутат Рады Арахамия заявил о решении арестовать активы российского бизнесмена Ротенберга

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины решил конфисковать активы российского бизнесмена Аркадия Ротенберга в стране, заявил глава партии Слуга народа в Верховной раде республики Давид Арахамия. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, речь идет о торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве, сообщил Арахамия.

«Решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет», — поделился украинский парламентарий.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) конфисковали активы на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов) у черниговской текстильной компании, которая якобы принадлежит бизнесмену из России.