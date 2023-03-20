Ушедшая в сборную Казахстана россиянка выиграла турнир в США

Рыбакина обыграла белорусскую теннисистку Соболенко в финальном матче в Индиан-Уэллсе

Ушедшая в сборную Казахстана россиянка Елена Рыбакина обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает «Чемпионат».

Представительница казахстанской команды одержала победу со счетом 7:6, 6:4 на встрече длительностью два часа четыре минуты.

На пути к финалу Рыбакина встретилась с испанской теннисисткой Паолой Бадосой, россиянкой Варварой Грачевой, чешской теннисисткой Каролиной Муховой — в четвертьфинале она отдала ей один сет, счет составил 7:6, 2:6, 6:4. В полуфинале спортсменка победила первую ракетку мира Игу Свентек.

Соболенко провела в Индиан-Уэллсе на один матч меньше, поскольку украинская теннисистка Леся Цуренко снялась перед матчем третьего круга с представительницей Белоруссии. В четвертом круге она обыграла чешскую спортсменку Барбору Крейчикову, в затем американку Кори Гауфф и гречанку Марию Саккари.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила победу над первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в 1/8 финала Australian Open 2023 года. Спортсменка назвала битву тяжелой.

Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open 22 января. В четвертом круге она одержала победу над Свентек со счетом 6:4, 6:4. До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Она является 25-й ракеткой мира. Спортсменка является победительницей турнира «Большого шлема», она выиграла Уимблдон-2022.

