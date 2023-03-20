Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Авангард
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Крылья Советов
0:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Пари Нижний Новгород
1:1
Завершен
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Торино
0:4
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|27-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 2-й матч
ЦСКА
1:0
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Лацио
1:0
Завершен
Рома
Италия - Серия А|27-й тур
Интер М
0:1
Завершен
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Барселона
2:1
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|26-й тур
01:50, 20 марта 2023Спорт

Ушедшая в сборную Казахстана россиянка выиграла турнир в США

Рыбакина обыграла белорусскую теннисистку Соболенко в финальном матче в Индиан-Уэллсе
Елена Рыбакина

Елена Рыбакина. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Ушедшая в сборную Казахстана россиянка Елена Рыбакина обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает «Чемпионат».

Представительница казахстанской команды одержала победу со счетом 7:6, 6:4 на встрече длительностью два часа четыре минуты.

На пути к финалу Рыбакина встретилась с испанской теннисисткой Паолой Бадосой, россиянкой Варварой Грачевой, чешской теннисисткой Каролиной Муховой — в четвертьфинале она отдала ей один сет, счет составил 7:6, 2:6, 6:4. В полуфинале спортсменка победила первую ракетку мира Игу Свентек.

Соболенко провела в Индиан-Уэллсе на один матч меньше, поскольку украинская теннисистка Леся Цуренко снялась перед матчем третьего круга с представительницей Белоруссии. В четвертом круге она обыграла чешскую спортсменку Барбору Крейчикову, в затем американку Кори Гауфф и гречанку Марию Саккари.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила победу над первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в 1/8 финала Australian Open 2023 года. Спортсменка назвала битву тяжелой.

Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open 22 января. В четвертом круге она одержала победу над Свентек со счетом 6:4, 6:4. До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Она является 25-й ракеткой мира. Спортсменка является победительницей турнира «Большого шлема», она выиграла Уимблдон-2022.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях
США выразили готовность содействовать выполнению договоренностей Сербии и Косово
Чешский генерал заявил о скрытом потенциале России
Путин напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия
В Австрии объяснили решение МУС об «аресте» Путина
Связанный с наркокартелем 14-летний мальчик убил восемь человек
Ушедшая в сборную Казахстана россиянка выиграла турнир в США
Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа
Си Цзиньпин оценил свои поездки в Россию
Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.