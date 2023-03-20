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11:11, 20 марта 2023Среда обитания

Бывшая солистка «Серебра» рассказала о поиске нового дома

Певица Ольга Серябкина рассказала, что долго искала загородный дом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала, что вместе с супругом долго искала новый дом. Она поделилась подробностями в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись разговора доступна на YouTube.

Площадь дома певицы оценивается почти в 600 квадратных метров. На двух этажах в том числе располагаются четыре спальни, просторная гостиная, столовая и кухня. Интерьер выполнен в минималистическом стиле в светлых цветах, акцентами служат темные оконные рамы.

Серябкина отметила, что вместе с мужем долго искала подходящее жилье. Пара его приобрела, а не взяла в аренду. Там уже был сделан ремонт, однако им пришлось немного изменить дизайн. «Мы долго выбирали дом. Нам много что не нравилось, и мы не хотели идти на компромисс. Хотелось, чтобы дом вызывал чувства», — объяснила артистка.

В январе стало известно, что новый загородный дом обошелся Серябкиной в 300 миллионов рублей. Отмечалось, что Серябкина получила недвижимость в подарок от своего мужа Георгия Начкебия.

Нина Ташевская
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