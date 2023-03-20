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13:28, 20 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о ликвидации подпольных ячеек «компартии большевиков»

СБУ сообщила о ликвидации подпольных ячеек «компартии большевиков» в шести областях страны

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала подпольные ячейки «компартии большевиков», которые проводили антиукраинскую деятельность. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«К собственным ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР», — заявили в СБУ.

Организации существовали в Киеве и еще шести областях страны— Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской. Они использовали собственные квартиры для проведения «конспиративных встреч» и планирования «подрывных мероприятий». По данным СБУ, в работе организации участвовало более 45 человек.

17 марта на Украине задержали двух жителей Донбасса по подозрению в сборе разведданных о позициях украинских войск.

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Алевтина Запольская
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