Местонахождение Си Цзиньпина уточнили

ТАСС: Си Цзиньпин находится на подлете к Москве, самолет с его группой приземлился

На данный момент лидер Китая Си Цзиньпин находится на подлете к Москве. Местонахождение главы государства уточняет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что самолет с передовой группой сопровождения политика уже приземлился во Внуково. «На приземлившемся самолете — передовая группа. Сам лидер — на подлете», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве начнется во второй половине дня 20 марта. Он заявил, что главы государств побеседуют один на один, после чего отправятся на неформальный обед.