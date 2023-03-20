В Кремле назвали время начала встречи Путина и Си Цзиньпина

Песков: церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина начнется 21 марта в 15:00

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве начнется во второй половине дня 20 марта. Такое время в беседе с журналистами назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что ориентировочно встреча стартует в 16:30 мск. «Сегодня будет неформальное, но прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина», — объяснил Песков.

По его словам, лидеры двух стран побеседуют один на один, после чего отправятся на неформальный обед. Что касается церемонии официальной встречи, то она состоится 21 марта и начнется в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого, предположительно, находится китайская делегация, приземлился в столичном аэропорту Внуково.

О том, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву, стало известно 13 марта. До этого председатель КНР заявил, что готов вместе с российским коллегой вести две страны к углублению всестороннего сотрудничества.