Американский ракетный эсминец вошел в Эстонию

В ВМС Эстонии заявили, что в Таллинский порт вошел американский ракетный эсминец

В Таллинский порт на Балтике вошел ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter. Об этом сообщили в ВМС Эстонии, передает ТАСС.

«Приветствуем наших добрых союзников из Соединенных Штатов! Мы продолжаем развивать сотрудничество, подобные визиты являются его неотъемлемой частью», — заявил командующий ВМС страны Юри Саска.

Согласно заявлению властей, эсминец вошел в порт, чтобы пополнить запасы. Кроме того, корабль должны подготовить к выполнению последующих задач. В гавани и на рейде его охраняют сторожевые катера эстонских ВМС.

Ранее представители британских Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) сообщили, что 17 марта совместно с истребителем немецких ВВС сопроводили российские самолеты около воздушного пространства Эстонии. Как сообщалось, в этом регионе Германия и Великобритания осуществляют воздушное патрулирование НАТО. Уточняется, что немецкие и британские силы установили российские самолеты и сопроводили их, пока те находились вблизи воздушного пространства страны альянса.