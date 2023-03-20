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10:32, 20 марта 2023Забота о себе

Звездный тренер назвал способы достичь идеальной формы без жестких ограничений

Тренер Питерсон: повысить мотивацию и достичь идеальной формы помогут групповые тренировки

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Звездный тренер Гуннар Питерсон назвал четыре доступных способа сделать тренировки эффективнее и достичь идеальной физической формы без жестких ограничений. Его слова приводит издание Daily Star.

По словам специалиста, повысить мотивацию к достижению целей и улучшить результаты помогут групповые тренировки или занятия вместе с другом. Поддержка партнера по спорту будет особенно полезна в дни, когда идти в зал не хочется. Также стать суперподтянутым, не слишком себя ограничивая, поможет четкий и при этом реалистичный план силовых и кардиотренировок, составленный с учетом поставленных целей.

Этот план должен вписываться в вашу повседневную жизнь. Поэтому если вы знаете, что не любите вставать рано или не сможете втиснуть тренировку перед работой, не утруждайте себя ее включением в свое расписание, так как вы только подведете себя

Гуннар Питерсонфитнес-тренер звезд
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Помимо этого, не стоит забывать о восстановлении после физических нагрузок, продолжил Питерсон. Люди часто игнорируют этот этап тренировочного процесса, а он важен для адаптации мышц к упражнениям. Пренебрежение восстановлением чревато травмами и эмоциональным выгоранием, что нанесет больший ущерб фитнес-режиму, чем пропуск тренировки, добавил специалист.

Последняя рекомендация Питерсона — не бояться пробовать разные виды физических нагрузок на начальном этапе. Это поможет найти тот вид спорта, который будет приносить удовольствие и наслаждаться не только результатом, но и процессом.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о правильном способе восстановления после занятий спортом. Тем, кто просто поддерживает форму, паузы нужны через один-два дня, уверена она.

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Наталья Обрядина
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