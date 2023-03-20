Россиянка попала под поезд и погибла

В Хакасии женщина попала под поезд и погибла

В Хакасии 34-летняя женщина попала под поезд. Россиянка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу во «ВКонтакте».

Наезд произошел в зоне ограниченной видимости, отмечается в сообщении. На повороте машинист грузового состава заметил лежащую в колее женщину и сражу же применил экстренное торможение. Услышав приближающийся поезд, россиянка попыталась встать, но не успела сойти с путей.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники СК России. По предварительной версии, погибшая накануне употребляла алкоголь. Собранные ведомством на месте происшествия материалы будут направлены на исследование для выявления обстоятельств случившегося.

В феврале в Подмосковье поезд сбил возвращавшуюся со свидания школьницу. Девятиклассница зацепилась рюкзаком за проходивший мимо нее электропоезд и погибла на месте. Рядом с телом ребенка нашли учебники, тетради и розу.