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17:31, 20 марта 2023Россия

Россиянка попала под поезд и погибла

В Хакасии женщина попала под поезд и погибла

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Хакасии 34-летняя женщина попала под поезд. Россиянка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу во «ВКонтакте».

Наезд произошел в зоне ограниченной видимости, отмечается в сообщении. На повороте машинист грузового состава заметил лежащую в колее женщину и сражу же применил экстренное торможение. Услышав приближающийся поезд, россиянка попыталась встать, но не успела сойти с путей.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники СК России. По предварительной версии, погибшая накануне употребляла алкоголь. Собранные ведомством на месте происшествия материалы будут направлены на исследование для выявления обстоятельств случившегося.

В феврале в Подмосковье поезд сбил возвращавшуюся со свидания школьницу. Девятиклассница зацепилась рюкзаком за проходивший мимо нее электропоезд и погибла на месте. Рядом с телом ребенка нашли учебники, тетради и розу.

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Алан Босиков
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