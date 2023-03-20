Посла Польши раскритиковали за слова о конфликте с Россией

В соцсети Twitter раскритиковали посла Польши Росцишевского за слова о конфликте с Россией

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который в эфире французского телеканала LCI допустил вступление страны в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Соответствующие комментарии появились под постом, где польское посольство утверждает, что слова дипломата были вырваны из контекста.

По мнению пользователя @MSpecjalski, во время интервью польский посол ясно дал понять, что если Украина не одержит победу, то у Польши не будет иного выбора, кроме как вступить в конфликт с Россией. «Либо банкир (Росцишевский является председателем польского банка PKO Bank Polski — прим. «Ленты.ру») ничего не знает о международном праве и дипломатии и не годится на должность посла, либо он подстрекает к войне», — заявил он.

Комментатор @Romek72590484 обвинил дипломата во втягивании Польши в конфликт с Россией. «Я предлагаю вам, Эмерик, надеть камуфляж со всей своей семьей и отправиться на фронт на Украину, если вы так заботитесь о войне, а не подстрекать французов поддержать вашу больную идею», — написал он. Еще один участник обсуждения @PSZ___ поинтересовался, почему дипломата еще не отстранили от должности.

Пользовательница @ada_k1 в свою очередь сочла, что Росцишевского следует привлечь к ответственности «за распространение дезинформации и враждебной пропаганды».

Заявление польского посла о том, что Варшава вступит в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, было опубликовано каналом LCI в минувшую субботу, 18 марта. Вскоре после этого посольство Польши во Франции в Twitter опровергло заявление Росцишевского. В дипмиссии отметили, что слова были вырваны из контекста. Там подчеркнули, что дипломат в интервью говорил о необходимости помощи Украине и о том, что Россия якобы представляет опасность для Европы и европейских ценностей.