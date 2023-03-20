В немецкой версии «Улицы Сезам» появится персонаж с инвалидностью

Spiegel: в немецкой версии «Улицы Сезам» впервые появится персонаж с инвалидностью

В немецкой версии детской телевизионной передачи «Улица Сезам» появится персонаж с инвалидностью. Об этом пишет Spiegel, отмечая, что это первый подобный случай за историю телешоу в стране.

«У нее две косички, она носит желтую куртку, довольно дерзкая и передвигается в инвалидной коляске», — описывают новую героиню по имени Элин авторы телепередачи. По задумке кукле-маппету семь лет. Отмечается, что теперь мир кукол становится более инклюзивным.

В 2021 году сообщалось, что в «Улице Сезам» (Sesame Street) от американского канала HBO появился новый персонаж — кукла азиатского происхождения по имени Джи-Янг. В описании говорилось, что это семилетняя девочка-американка с корейскими корнями, которая любит скейтбординг и слушает рок-музыку.

В 2019 году в телепередаче представили персонажа из семьи наркоманов. По задумке авторов героиня по имени Карли живет в приемной семье, поскольку ее мама борется с наркотической зависимостью. Карли должна была показать детям, что проблемы взрослых — не их вина.