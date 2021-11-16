В «Улице Сезам» впервые появился азиатский персонаж

В детской телевизионной передаче от американского канала HBO «Улица Сезам» (Sesame Street) появился новый персонаж. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что впервые в истории телешоу героем станет кукла азиатского происхождения по имени Джи-Янг. В описании говорится, что это семилетняя девочка-американка с корейскими корнями, которая любит скейтбординг и слушает рок-музыку.

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Ее представят в специальном эпизоде «Улицы Сезам» под названием «Посмотрите, как мы собираемся вместе», который выйдет 25 ноября 2021 года. По сюжету серии некий персонаж по-расистски выскажется в адрес Джи-Янг и порекомендует ей «вернуться на родину», что станет поводом для жителей улицы Сезам поговорить о толерантности.

Особыми гостями программы станут такие знаменитости азиатского происхождения, как актер Симу Лю, теннисистка Наоми Осака и шеф-повар Мелисса Кинг.

«Это очень важно, что она именно американка корейского происхождения, не просто кореянка. Она родилась здесь. Я надеюсь, что это поможет объяснить, что такое расизм, и научить детей распознавать его и выступать против», — подчеркнула Кейтлин Ким, которая станет кукловодом Джи-Янг.

В 2019 году в «Улице Сезам» появился персонаж из семьи наркоманов. В очередном сезоне детской образовательной программы представили героиню по имени Карли, которая живет в приемной семье, поскольку ее мама борется с наркотической зависимостью. Так, Карли должна показать детям, что проблемы взрослых — не их вина.