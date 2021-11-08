Байден похвалил Большую птицу из «Улицы Сезам» за вакцинацию от COVID-19

Президент США Джо Байден похвалил персонажа детской телевизионной передачи «Улица Сезам» за «вакцинацию» от коронавируса. Соответствующий комментарий глава государства разместил в Twitter.

Байден назвал Большую птицу молодцом и отметил, что прививка от COVID-19 является лучшим способом обезопасить свой район. Отмечается, что до этого на странице пернатого героя детской передачи в Twitter появился пост о вакцинации. «Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного болит, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая поможет сохранить меня и других здоровыми», — говорится в сообщении от лица Большой птицы.

Ранее Байден объявил, что американские власти готовы начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. По его словам, более 28 миллионов молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит от COVID-19. Глава государства добавил, что его администрация готовилась к началу кампании по вакцинации детей с первого дня, и теперь она в полной готовности.