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07:04, 20 марта 2023Россия

Стало известно о блокировании перемещений ВСУ бойцами «Вагнера» в Артемовске

РИА Новости: пулеметчики ЧВК «Вагнера» блокируют перемещения бойцов ВСУ на юге Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пулеметчики группы «Вагнера» блокируют перемещение групп военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно РИА Новости.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении агентства, демонстрируется момент стрелкового боя за южные кварталы города.

На видеозаписи пулеметчик «Вагнера» открыл огонь по одному из группы украинских военнослужащих, который пытался переместиться в соседнее здание в частном секторе населенного пункта.

Ранее украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер», применяемой для продвижения под Артемовском. Военнослужащий по имени Ярослав заявил о хорошем разделении задач в подразделении. Также боец ВСУ заявил об умении «вагнеровцев» хорошо окапываться.

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Марина Совина
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