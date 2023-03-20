Российские десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ подводным оружием

Бойцы ВДВ отразили атаку ВСУ на берегу Каховского водохранилища подводными боеприпасами

Части воздушно-десантных войск (ВДВ) России отразили атаку боевых пловцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением подводного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений десантников.

«Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой — 200 метров. Шансов у противника нет», — рассказал офицер.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левом берегу Днепра.