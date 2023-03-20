Названы простые продукты для борьбы с весенним авитаминозом

Диетолог Круглова перечислила продукты для восполнения нехватки витаминов A и D

Рыба, молоко и оранжевые продукты помогут восполнить нехватку витаминов A и D в организме. Диетолог Наталья Круглова назвала в беседе с News.ru рацион для борьбы с весенним авитаминозом.

По ее словам, весной россияне нередко испытывают дефицит витамина D, который генерируется главным образом в результате попадания прямых солнечных лучей на кожу. По словам эксперта, жирная рыба и молоко, богатые этим элементом, хорошо подходят для его восполнения в организме.

Круглова также перечислила простые продукты для борьбы с недостатком витамина A. «Его много в оранжевых овощах и фруктах — морковь, тыква, красный перец, помидоры. Если этих продуктов зимой было маловато, то дефицит витамина A возможен», — добавила диетолог.

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